Togo: le coût du test PCR Covid-19 est désormais à 25 000 FCFA

Le gouvernement togolais a annoncé mercredi, que le prix du test du diagnostic biologique de SARS-CoV2 (PCR Covid-19) passe de 40 000 à 25 000 FCFA.

Au Togo, le prix du test du diagnostic biologique de SARS-CoV2 (PCR Covid-19) est désormais subventionné et fixé à 25 000 FCFA, contre 40 000 FCFA jusqu’alors. Le Gouvernement a officiellement annoncé mercredi à travers un arrêté interministériel, les nouveaux tarifs qui sont aussitôt entrés en vigueur.

A lire aussi: Togo: un militaire meurt en pourchassant une barque béninoise chargée de vivres

Cette décision entre en lien avec l’uniformisation des prix des tests PCR, prônée en janvier par les Chefs d’Etat de la Cedeao, pour soulager les populations. L’Organisation communautaire avait alors fixé à 27 000 FCFA maximum (50 dollars US), le coût des tests dans le cadre des déplacements dans l’espace.

A travers un arrêté interministériel, @GouvTg annonce ce jour 7 juillet 2021, que le prix subventionné du test du diagnostic biologique de SARS-CoV2 #testCovid au Togo est fixé à 25 000 FCFA.



Pour les voyageurs, visitez https://t.co/reQNQO5nwz pic.twitter.com/gf0yp3KS71 — FaisonsBlocAvecTOGOSAFE (@Covid19TG) July 8, 2021

Si les modalités de paiement sont fixées par le ministère de l’Economie et des Finances, les tests sont réalisés sur le territoire dans des laboratoires habilités par le ministère de la Santé. Il s’agit de l’Institut national d’hygiène de Lomé et Kara, le Laboratoire national de référence des mycobactéries du CHU Sylvanus Olympio, le Laboratoire mobile de l’Aéroport International Gnassingbé Eyadéma, le Laboratoire BIOLIM/FSS de l’Université de Lomé, le Laboratoire du CHU de Kara, et les laboratoires des CHR de Dapaong et Sokodé.

A lire aussi: Piraterie maritime: le Togo condamne 9 personnes à 20 ans de prison

Cette liste, précise le Gouvernement, “peut être actualisée par décision du ministre de la Santé”. En ce qui concerne les voyageurs, “la demande, l’attestation des résultats et leur transmission se font à travers la plateforme TOGOSAFE”.