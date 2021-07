Syrie: le président Bashar al Assad prête serment pour un quatrième mandat

Le président syrien, Bashar Assad, a prêté serment samedi pour un quatrième mandat de sept ans dans ce pays déchiré par la guerre depuis plusieurs années.

Les élections de mai dernier en Syrie ont été décrites par l’Occident et l’opposition d’Assad comme illégitimes et un simulacre. La cérémonie de prestation de serment a eu lieu au palais présidentiel en présence d’ecclésiastiques, de parlementaires, de personnalités politiques et d’officiers de l’armée.

Au pouvoir depuis 2000, la réélection d’Assad à une large majorité n’a jamais fait de doute. Son nouveau mandat commence avec le pays toujours dévasté par 10 ans de guerre et s’enfonçant plus profondément dans une crise économique qui s’aggrave. Même si les force syriennes ont réussi avec l’aide russe, à récupérer une grande partie du territoire, et que les combats ont largement diminué, plusieurs parties sont aux mains des rebelles et de Daesh.

L’ONU estime que plus de 80% des Syriens vivent sous le seuil de pauvreté. La monnaie syrienne est en chute libre et les services et ressources de base se sont raréfiés ou sont proposés à des prix exorbitants sur le marché parallèle.