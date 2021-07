Sierra Leone: le Parlement vote l’abolition de la peine de mort

L’assemblée nationale de la Sierra Leone a voté vendredi l’abolition de la peine de mort, rejoignant ainsi les quelques 144 pays abolitionnistes dans le monde, a annoncé l’AFP.

Le texte doit encore être promulgué mais selon l’AFP, le Parlement de la la Sierra Leone a voté vendredi l’abolition de la peine de mort, en vigueur dans ce pays d’Afrique de l’Ouest. La peine capitale sera désormais remplacée par une peine d’emprisonnement à perpétuité ou à un minimum de 30 ans.

Malgré une dernière exécution qui remonte à plus de 20 ans, l’ancienne colonie britannique est souvent critiqué par les défenseurs des droits pour n’avoir pas officiellement aboli la peine de mort. La Constitution sierra-léonaise de 1991 prévoit la peine capitale pour le vol aggravé, le meurtre, la trahison et la mutinerie.

Quelque 144 pays abolitionnistes dans le monde

En Afrique, les peines de morts sont de plus en plus rares ces 20 dernières années. Le Malawi l’a ainsi abolie, en avril, et le Tchad, l’année dernière. En Sierra Leone, les dernières exécutions ont eu lieu en 1998, quand 24 officiers de l’armée ont été mis à mort après une tentative de coup d’État un an auparavant.