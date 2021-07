Officiel: Juan Mata prolonge à Manchester United

Manchester United a annoncé ce vendredi 2 juillet 2021, sur son site officiel, la prolongation de son meneur de jeu, Juan Mata. L’espagnol rempile avec les Red Devils jusqu’en 2022.

Arrivé en janvier 2014 en provenance de Chelsea, l’international espagnol, Juan Mata, est en fin de contrat avec Manchester United. Joueur libre depuis seulement quelques heures, le meneur de jeu va rempiler avec les Red Devils jusqu’en 2022. Le club anglais l’a annoncé sur son site officiel ce vendredi.

