Mercato: Robert Lewandowski veut le Real Madrid

Selon les informations du quotidien madrilène AS ce mardi, l’attaquant munichois, Robert Lewandowski, réfléchirait à un départ de la Bavière et attendrait une offre en provenance du Real Madrid.

L’avenir de Robert Lewandowski au Bayern est de plus en plus incertain. Depuis plusieurs semaines, plusieurs medias évoquent une envie de depart du polonais cet été. Ce lundi, AS va plus loin en affirmant que le meilleur buteur de la Bundesliga réfléchirait sérieusement à quitter la Bavière et attendrait même une offre du Real Madrid, qui est sa destination préférentielle.

Lié au Bayern jusqu’en 2023, le Polonais a souvent été cité dans le viseur merengue : déjà en 2014, après un passage XXL au Borussia Dortmund, le club merengue souhaitait le signer, lui qui était libre de tout contrat. À 32 ans, l’international polonais sort d’une saison tonitruante avec le Bayern : 41 buts en seulement 29 matchs de Bundesliga, des statistiques qui battent le record de la légende Gerd Müller en championnat (40 buts).

Mais le Bayern ne compte pas céder facilement son joueur et les Merengue devront mettre la main à la poche s’ils comptent recruter le polonais. Récemment, la presse espagnole affirmait que Florentino Perez ne comptait recruter aucun joueur cet été à part Mbappe ou Haaland.