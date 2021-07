Mali: l’assassin voulait égorger le président Assimi Goita (vidéo)

Dans la vidéo de la tentative d’assassinat du président Assimi Goita, on pourrait voir l’agresseur se diriger précipitamment vers le chef de l’Etat avec un couteau dans l’intention de l’égorger, alors que ce dernier était assis, les pieds joints, dans la grande mosquée de Bamako, lors de la prière consacrée à la fête de la Tabaski.

Mardi matin, le président malien Assimi Goita a été victime d’une tentative d’assassinat. Selon la police, l’agresseur est un enseignant qui a fait usage d’un couteau. Son complice n’est nul autre qu’un membre des forces spéciales maliennes. Une enquête est en cours pour élucider les faits.

Mais déjà, on pourrait tenter d’en dire plus sur la scène de l’incident. Selon la vidéo publiée sur la toile, on pourrait voir l’agresseur se diriger précipitamment vers le chef de l’Etat avec un couteau dans l’intention de l’égorger, alors que ce dernier était assis, les pieds joints, dans la grande mosquée de Bamako, lors de la prière consacrée à la fête de la Tabaski. Heureusement, il a été de justesse maitrisé par la sécurité.

Images de l’agression au couteau de @GoitaAssimi à la mosquée ce mardi. Heureusement, le président de la transition se porte bien et l’assaillant a été neutralisé. Il sera intéressant de voir qui a commandité cette tentative d’assassinat. Le procureur a ouvert une enquête #Mali pic.twitter.com/kRpSVlALWj — Nathalie Yamb (@Nath_Yamb) July 22, 2021

« Je vais très bien, aucun élément n’a été blessé.(…)”, avait déclaré Goïta sur l’ORTM. “Quand on est leader, il y a toujours des mécontents, il y a des gens qui à tout moment peuvent vouloir tenter des choses pour déstabiliser”, a-t-il ajouté mardi soir.