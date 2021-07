Mali: l’armée allemande prend le commandement de la mission de formation de l’UE

L’Allemagne va prendre le commandement de la mission de formation de l’Union européenne au Mali. Le général de brigade allemand, Jochen Deuer, a pris le commandement de l’EUTM.

Les quelque 950 soldats de l’EUTM, dont une quinzaine de Belges, sont désormais sous le commandement du général de brigade Jochen Deuer. La cérémonie était sous le signe de la coopération entre forces armées présentes au Mali. Etaient en effet présents, le général Conruyt, commandant de la force française Barkhane, ou encore l’Amiral Bléjean, directeur général de l’Etat-major de l’Union européenne, et bien sûr des hauts gradés de l’armée malienne.

Plus de 2000 soldats maliens formés en six mois et une décentralisation effective des entraînements dans les régions, c’est ce à quoi s’est attelé le général de brigade Luis Herreiz Gracia, en accord avec le 5e mandat en vigueur depuis le 18 mai 2020. Ce qui n’a pas été sans difficultés.

« Il est facile d’écrire des théories sur le papier. Mais afin de matérialiser ce qui est écrit sur le papier, vous avez besoin d’aller sur le terrain. Vous avez besoin de fournir une grande charge de travail. Non parce qu’il y avait une faille dans l’agenda, mais parce que tout est nouveau« .

