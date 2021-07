Mahamat Idriss Deby: « Il est urgent que la Force du G5 Sahel monte en puissance»

Le président tchadien et par ailleurs, président en exercice du G5 Sahel, Mahamat Idriss Deby, a mis l’accent sur l’autonomie et la nécessité de la montée en puissance de la force du G5 Sahel.

Les présidents du Burkina Faso, du Niger, de la Mauritanie, du Tchad, du Mali et leur homologue de la France, Emmanuel Macron, se sont retrouvés par visioconférence ce vendredi, pour le compte de la 5e session extraordinaire du G5 Sahel, axée sur « la stabilité régionale ». Au cours de cette assise, le président tchadien et président en exercice de l’organisation a mis l’accent sur certains points-clés, lors de son discours d’ouverture.

Le général de Corps d’armée Mahamat Idriss Deby a d’abord fait remarquer la « résilience des groupes armés » qui s’imposent aux fores du G5 Sahel. « Les groupes armés terroristes se montrent de plus en plus résilientes et possèdent des capacités d’action parfois supérieures à celles des armées de certains de nos pays et continuent de terroriser et de massacrer des populations innocentes », a-t-il souligné.

Mutualisation des actions

Pour le chef d’Etat tchadien, il faut travailler à un plus grand investissement des pays membres et à une mutualisation des actions pour les adapter aux réalités actuelles. Aussi, a-t-il mis l’accent sur le déploiement des forces armées dans les régions frontalières avec les pays du Golfe de Guinée, et sur le renforcement de la coopération à tous les niveaux, dans la lutte contre le terrorisme.

« Il est urgent que la Force du G5 Sahel monte en puissance et soit très rapidement une force autonome dans ces opérations dans son fonctionnement et dans les gestions financières », a estimé le chef d’Etat tchadien.

Au cours de cette session, les chefs d’Etat du G5 Sahel ont désigné l’ambassadeur Yemdaogo Eric Tiare, comme Secrétaire exécutif du G5 Sahel. Ils ont également évalué la situation sécuritaire de la région avec le président Français, Emmanuel Macron.