Législatives en Éthiopie: le parti d’Abiy Ahmed remporte une large majorité des sièges

En Éthiopie, la commission électorale a annoncé samedi les résultats des élections parlementaires : le parti au pouvoir, le Parti de la Prospérité du Premier ministre Abiy Ahmed, a remporté 421 sièges sur 436. Abiy Ahmed s’est félicité des résultats de ces élections « historiques », qui lui ouvrent la voie à un second mandat.

Le Premier ministre Abiy a salué samedi le résultat d’une élection “historique” après que les résultats aient montré que son parti remportait une majorité écrasante au Parlement fédéral. Le parti d’Abiy a remporté 410 des 436 sièges parlementaires, a annoncé samedi le vice-président du comité électoral, Woubshet Ayele, dans la capitale Addis-Abeba. Le président Birtukan Mideksa a déclaré que le conseil d’administration avait organisé des élections crédibles.

Abiy a décrit le vote du 21 juin comme une « élection historiquement inclusive », dans un communiqué sur Twitter, ajoutant : « Notre parti est également heureux qu’il ait été choisi par la volonté du peuple d’administrer le pays. » Le Premier ministre a déclaré que le vote du 21 juin était la première élection libre et équitable du pays après des décennies de régime répressif. Cependant, un boycott de l’opposition, la guerre, la violence ethnique et les défis logistiques ont éclipsé les élections dans certaines régions. Le vote n’a pas eu lieu dans trois des dix régions de l’Éthiopie.

Le chef de l’opposition Berhanu Nega a déclaré que son parti éthiopien Citoyens pour la justice sociale (Ezema) avait déposé 207 plaintes après que des responsables locaux et des miliciens aient bloqué des observateurs dans la région d’Amhara et la région des nations, nationalités et peuples du Sud. L’élection a été le premier test du soutien des électeurs pour Abiy, qui a promis des réformes politiques et économiques lorsqu’il a été nommé Premier ministre par la coalition au pouvoir en 2018.

Quelques mois après son entrée en fonction, Abiy a levé l’interdiction des partis d’opposition, libéré des dizaines de milliers de prisonniers politiques et pris des mesures pour ouvrir l’un des derniers marchés inexploités d’Afrique. Il fait maintenant face à la pression internationale à propos de la guerre au Tigré et aux accusations de groupes de défense des droits que son gouvernement annule de nouvelles libertés, ce qu’il nie.

Le Parti de la prospérité nouvellement formé d’Abiy a fait face à une opposition fragmentée de dizaines de partis principalement ethniques. Les partis d’opposition Ezema et le Mouvement national d’Amhara (NAMA) ont chacun remporté moins de 10 sièges. Le vote dans les régions de Harar et de Somalie a été retardé jusqu’en septembre en raison de problèmes de sécurité et de problèmes de bulletins de vote.

Aucune date n’a été fixée pour le vote dans le Tigré, où l’armée combat les forces fidèles au Front populaire de libération du Tigré (TPLF), l’ancien parti au pouvoir de la région, depuis novembre. Les combats ont déplacé 2 millions de personnes et les Nations Unies ont mis en garde contre les conditions de famine dans certaines parties de la région.

Fin juin, le TPLF a pris le contrôle de la majeure partie du Tigré et de la capitale régionale Mekelle, huit mois après le début du conflit. Le gouvernement a annoncé un cessez-le-feu unilatéral après des jours d’avancées du TPLF. Le TPLF a présenté une liste de sept demandes qui, selon lui, sont une condition préalable à un cessez-le-feu, y compris le retrait de l’armée et de ses alliés des parties du Tigré actuellement administrées par la région voisine d’Amhara, qui revendique également la terre.