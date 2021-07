Le rappeur Lil Uzi Vert sera le premier humain à s’acheter une planète

Plus rien ne semble arrêter les ultra-riches. Lil Uzi Vert serait en passe de s’offrir la dénommée WASP-127B, une géante gazeuse découverte en 2016.

Après les voyages spatiaux de Richard Branson et Jeff Bezos, Lil Uzi Vert serait sur le point de faire l’acquisition d’une planète. Le rappeur américain, qui s’est récemment fait implanter un diamant de 24 millions de dollars sur le front, va maintenant s’acheter une planète.

La chanteuse Grimes a dévoilé cette information ce jeudi sur son compte Twitter. «J’ai essayé de surprendre tout le monde», a tweeté en guise de réponse le même jour Lil Uzi Vert en ajoutant, concernant la transaction, qu’il «y travaille encore».

Apparently @LILUZIVERT owns this planet – just a heads up https://t.co/rcyQ2ts7Hj — Grimes (@Grimezsz) July 22, 2021

Grimes a également précisé dans un autre message que les papiers étaient presque prêts pour officialiser l’acquisition de cette planète par le rappeur.

I tried 2 surprise everyone

🤫🙏🏾🌍 💰 still working on it 👍🏾 #neuralink ✅ ✅✅✅ https://t.co/JQz57Nidic — Uzi London 🌎☄️💕® (@LILUZIVERT) July 22, 2021

WASP-127b a été découverte en 2016, a précisé Ulyces.

Documentation almost complete for @LILUZIVERT to legally claim wasp-127b – this is huge! First human to legally own a planet https://t.co/GBizLOC1yq — Grimes (@Grimezsz) July 22, 2021

L’exoplanète, sur laquelle se trouverait une grande quantité de métaux et peut-être également de l’eau, se trouve à 522.6 années-lumière de la Terre. Un peu trop loin pour envisager d’y passer un jour sa retraite.