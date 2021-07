Le bilan des morts, dans les inondations dévastatrices en Europe, s’alourdit considérablement

Les inondations dévastatrices en Europe continuent de faire des victimes. Au moins 160 décès ont été déclarés samedi. L’Allemagne de l’Ouest et la Belgique, durement touchées, sont sous le choc des eaux à montée rapide qui ont détruit des quartiers, englouti des rues et emporté des voitures.

Des précipitations record ont frappé les pays occidentaux d’Europe et plusieurs rivières et lacs ont débordés, déclenchant ainsi, des inondations catastrophiques cette semaine en Allemagne, en Belgique, dans le sud des Pays-Bas et en Suisse. Des images horribles révèlent des communautés entières inondées d’eau, des édifices effondrés et des secouristes ratissant les épaves.

Samedi, les eaux ont commencé à se retirer et des efforts sont en cours pour nettoyer les débris restants et découvrir d’autres corps, rapporte ABC. En Allemagne, 141 personnes ont été déclarées mortes, avec 98 décès confirmés dans l’État de Rhénanie-Palatinat et 43 autres dans l’État voisin de Rhénanie-du-Nord-Westphalie.

Beaucoup de personnes sont toujours portées disparues plus de deux jours après que des inondations massives ont frappé la région, a rapporté le journal. On estime à des milliers, le nombre de disparus. Cependant, les autorités indiquent que la dégradation des lignes téléphoniques pourrait ne pas permettre aux gens de se contacter pour donner des nouvelles à leurs proches.