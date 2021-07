Konami annonce la fin de PES et la naissance de eFootball

L’éditeur japonais a annoncé mercredi la fin de son jeu vidéo de football Pro Evolution Soccer (PES) et son remplacement par une version en ligne: eFootball avec de nouveaux modes, un nouveau style de diffusion, et c’est free-to-play.

Konami tourne la page de Pro Evolution Soccer, 26 ans après sa première sortie, L’éditeur japonais de jeu vidéo a annoncé mercredi la fin de sa licence PES et son remplacement par eFootball. Une version en ligne avec de nouveaux modes, un nouveau style de diffusion, et free-to-play, prévu pour PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One et PC pour cet automne.

Dépassé par la rude concurrence de FIFA d’Electronic Arts, Konami a opté pour cette nouvelle version dans l’espoir de retrouver sa place de leader dans ce domaine de simulation de foot sur écrans. eFootball proposera au lancement des matches locaux avec 9 clubs et d’autres à venir (voir la roadmap pour les détails).

Le titre vendra ensuite d’autres modes optionnels en DLC, pour semble-t-il permettre aux joueurs de payer pour ce qu’ils préfèrent dans le jeu. Aucune mention n’est faite à MyClub, l’équivalent PES de FIFA Ultimate Team, ni à Master League, l’habituel mode Carrière de la série – cependant il se pourrait que l’un ou les deux soient remplacés par un « mode de création d’équipe » au nom encore inconnu et prévu après la sortie du jeu principal.