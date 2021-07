JO Tokyo 2020/Judo: fin d’aventure pour le Béninois Celtus DOSSOU-YOVO

Grande chance de médaille pour le Bénin aux JO de Tokyo, Celtus Dossou-Yovo ne décrochera pas de breloque dans cette compétition, éliminé en Judo en 16è de finale par le Russe IGOLNIKOV Mikhail

A peine commencée, l’aventure en terre nippone s’arrête déjà pour Celtus Dossou-Yovo. L’athlète béninois sort des JO de Tokyo, éliminé en Judo dans la catégorie des moins de 90 kg.

Exempté du premier tour, le « samouraï » béninois était opposé au Russe IGOLNIKOV Mikhail en 16è de finale, une étape qui a tourné au cauchemar pour le sportif, battu par ippon par son adversaire de 24 ans.

C’est une grosse déception pour le Judoka qui n’atteindra même pas les 8è de finale comme en 2016 lors des JO de Rio, où il avait fait forte impression en disposant du Portugais Célio DIAS par ippon (victoire nette 100point), avant de s’incliner devant le Suédois Marcus NYMAN.

Déjà privée du rameur Privel Hinkat, qui est déjà éliminé de la course aux médailles, la délégation béninoise ne compte désormais plus que sur cinq athlètes pour sauver son déplacement au Japon. On pense notamment à Noélie Yarigo, spécialiste des 800 mètres, qui sera en piste le vendredi prochain.

Les nageurs Nafissath Abeke Radji et Marc Pierre Pascal Dansou seront sur la piste de nage pour les séries 50 mètres Dames et Hommes. Le samedi 31 juillet 2021, Didier Kiki sera sur les séries des 100 mètres (Homme) avant que la Championne d’Afrique, Odile Ahouanwanou, ne clôture la liste du mercredi 04 au jeudi 05 août en Heptathlon.