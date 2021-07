Euro: Christian Eriksen et ses sauveteurs invités pour la finale

Selon les informations du quotidien français L’Equipe ce mardi 7 juillet 2021, l’UEFA a officiellement invité Christian Eriksen, victime d’un malaise cardiaque lors du premier match du Danemark dans l’Euro, ainsi que les personnes qui lui ont sauvé la vie, à assister à la finale à Wembley, le 11 juillet.

Le samedi 12 juin passé, la planète football retenait son souffle. Le milieu offensif danois, Christian Eriksen, s’est écroulé en plein match. Grâce à la réactivité exceptionnelle des soigneurs, le joueur a été sauvé et va mieux aujourd’hui.

Pour marquer le coup, l’UEFA a décidé d’inviter l’international danois et les personnes qui ont aidé à lui sauver la vie après son arrêt cardiaque, à assister à la finale à Wembley, dimanche prochain, selon les informations de L’Equipe. L’instance dirigeante du football européen a déclaré qu’Eriksen, sa femme et six membres du personnel médical qui lui ont sauvé la vie le 12 juin, avaient été invités à la finale.

Toutefois, l’UEFA précise qu’elle ne sait pas si le danois acceptera l’invitation. Le milieu de l’Inter est sorti de l’hôpital, il y a 6 jours et n’a pas encore communiqué sur le sujet. Mais, ce qui est sûr, les fans adoreraient le voir dans les gradins pour cette finale.