Deux morts dans l’attaque d’un pétrolier au large d’Oman, Israël accuse l’Iran

L’attaque d’un pétrolier en mer d’Oman a fait deux morts au sein de l’équipage, a annoncé vendredi son armateur, Zodiac Maritime, détenu par un milliardaire israélien, l’État hébreu accusant son ennemi juré, l’Iran, d’être à l’origine de l’incident.

Le Mercer Street, un navire opéré par la société basée à Londres, Zodiac Maritime, filiale de Zodiac Group, dont le propriétaire est l’Israélien Eyal Ofer, a été attaqué jeudi en mer d’Oman, selon l’armateur, qui a évoqué un acte de piraterie. Les propriétaires du Mercer Street sont japonais, a déclaré Zodiac Maritime, et le navire battait pavillon libérien.

Deux membres de l’équipage, un Britannique et un Roumain, ont été tués, a encore précisé Zodiac Maritime. Un responsable israélien, cité sous le sceau de l’anonymat par la 13e chaîne israélienne, a réfuté l’hypothèse d’un acte de piraterie, dénonçant «un acte de terrorisme de l’Iran».

«La victime roumaine était apparemment le capitaine du navire, et le Britannique, un agent de sécurité. Les Iraniens ont frappé le corps du navire à l’aide d’un drone», a-t-il affirmé.

Un porte-parole de l’ambassade d’Israël à Washington a confirmé l’attaque sans donner plus de précisions. Les autorités iraniennes n’ont pas réagi dans l’immédiat à cette accusation.

Ces derniers mois, l’Iran et Israël s’accusent mutuellement d’attaques contre leurs navires respectifs, et le ministre israélien des Affaires étrangères, Yaïr Lapid, a déclaré qu’il avait fait part à son homologue britannique de la nécessité d’une réponse ferme à l’incident. «L’Iran n’est pas seulement un problème israélien, mais un exportateur de terrorisme, de destruction et d’instabilité qui nous nuit à tous. Le monde ne doit pas rester silencieux face au terrorisme iranien qui porte également atteinte à la liberté de navigation», a déclaré Yair Lapid dans un communiqué publié début juillet.

Le bureau des opérations commerciales maritimes du Royaume-Uni (UKMTO), une unité de la marine britannique, qui fournit des informations sur la sécurité maritime, avait estimé vendredi matin qu’il ne s’agissait pas de piraterie, sans toutefois donner plus de précisions sur la nature de l’incident. Le pétrolier se trouvait à environ 152 milles marins (180 km) au nord-est du port de Douqm, à Oman, quand il a été attaqué, indique-t-il.

Selon Zodiac Maritime, l’équipage contrôle le navire et le conduit en lieu sûr sous escorte américaine. Selon le dispositif de suivi de Refinitiv, le Mercer Street, pétrolier de taille moyenne, avait appareillé de Dar es Salaam en Tanzanie et faisait route vers Fujaïrah, un port des Émirats arabes unis.