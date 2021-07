Bénin: François Abiola remplace Abou Bakary Adam Soulé au sein du CE

Le professeur François Abiola rejoint le Conseil Électoral (CE). Il a été désigné par les députés au cours d’une plénière ce mardi 27 juillet 2021.

François Abiola est désigné à l’unanimité par les députés pour remplacer Abou Bakary Adam Soulé au sein du Conseil Électoral. Le vote qui l’a porté est sanctionné par 80 voix pour, 00 contre et 00 abstention.

Les cinq membres du Conseil Électoral sont désormais au complet. Il s’agit de Koffi Djiman, Sacca Lafia, Sanni Gounou, Nicolas Aurélien Assogba et François Abiola. Lors de leur installation, ils ont juré devant le Chef de l’Etat, d’accomplir fidèlement et loyalement, en toute impartialité et équité, les différentes missions qui relèvent de leurs compétences.

Quelques missions du Conseil électoral

Créé par la loi N° 2019-43 du 15 novembre 2019, portant Code électoral, en son article 19, le Conseil électoral a pour, entre autres, missions de :

veiller à la bonne organisation des scrutins et à la sincérité des votes ;

superviser les opérations de vote et la centralisation des résultats ;

procéder aux vérifications et contrôles nécessaires ;

publier les résultats provisoires des élections législatives et de l’élection du président de la République et les transmettre à la Cour constitutionnelle ;

proclamer les résultats définitifs de l’élection des membres des conseils communaux.

Il faut souligner que les membres du Conseil électoral ont un mandat de cinq (05) ans non renouvelables. Au nombre des cinq (05) membres, on note deux (02) représentants de l’Assemblée nationale, un (01) représentant du Chef de l’État, un (01) représentant des magistrats et un (01) représentant de l’opposition.