Vladimir Poutine: « Je donnerai des recommandations à ceux qui aspirent à devenir président »

Ce mercredi, alors qu’il répondait aux questions de ses concitoyens, le président russe, Vladimir Poutine, a déclaré qu’il allait donner des recommandations à ceux qui aspirent à devenir président.

Les personnes qui aspirent à devenir le successeur de Vladimir Poutine doivent s’attendre à certaines directives. C’est en substance ce qu’on retient de la déclaration du chef d’Etat russe ce mercredi. Face aux projecteurs médiatiques, Vladimir Poutine a déclaré qu’il est de sa responsabilité « de donner des recommandations à ces personnes qui aspireront à devenir président ».

« D’un côté, ils disent que s’il y a un vide, quelque chose le comblera et il n’y a pas de personnes irremplaçables. Et d’un autre côté, il est de ma responsabilité de donner des recommandations à ces personnes qui aspireront à devenir président », a-t-il déclaré. Selon le média Spoutnik/NAN, il a également exprimé l’espoir qu’un jour, il serait en mesure de nommer une certaine personne méritant de devenir le prochain président de la Russie.

Depuis 1999, Vladimir Poutine est la figure centrale de l’exécutif, alternativement comme président du gouvernement (1999-2000 et 2008-2012) et président de la fédération de Russie (par intérim de 1999 à 2000, et de plein exercice de 2000 à 2008 et depuis 2012).