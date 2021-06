Relations américano-russes: Vladimir Poutine se dit prêt à un échange de prisonniers avec Joe Biden

Vladimir Poutine a accordé une interview à la chaîne américaine NBC, deux jours avant sa rencontre, le 16 juin, avec Joe Biden à Genève. Le président russe s’est dit prêt à un échange de prisonniers avec Joe Biden, qui est lui sous pression pour obtenir la libération de deux Américains détenus en Russie.

Vladimir Poutine a jugé «grotesque» de considérer que Moscou mène une guerre informatique contre les États-Unis, dans une interview à la chaîne NBC diffusée lundi à l’avant-veille de sa rencontre à Genève avec son homologue américain, Joe Biden. «Nous avons été accusés de toute sorte de choses», notamment «l’ingérence dans des élections» ou «les cyberattaques», a déclaré le président russe, affirmant que «pas une seule fois, ils n’ont pris la peine de produire la moindre preuve».

