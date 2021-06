Nigéria: plusieurs assaillants tués dans un raid de l’armée à Zamfara

Une dizaine de bandits ont été tués et plusieurs armes et munitions saisis dans un combat entre les forces gouvernementales et les groupes rebelles à Talata dans l’Etat de Zamfara, a annoncé ce samedi l’armée nigériane.

L’armée nigériane a déclaré samedi matin que ses troupes avaient neutralisé des dizaines de bandits dans une bataille acharnée, et récupéré des armes et des munitions. Dans un communiqué officiel, Onyema Nwachukwu, brigadier général, directeur des relations publiques de l’armée, a déclaré que les rebelles ont dû battre en retraite précipitamment, dépassés par la puissance de feu de l’armée régulière.

« Cela a conduit à la neutralisation de dizaines de bandits. Les troupes ont également récupéré un fusil PKT, une grande cache de munitions et une moto », indique le communiqué. Selon Onyema Nwachukwu, « les troupes ont neutralisé 5 bandits lors d’une autre rencontre au village de Bingi, dans la LGA de Bungudu de l’État de Zamfara. Au cours du duel au canon, les bandits se sont retirés dans le désarroi après avoir subi de graves blessures par balle. « Les braves troupes ont récupéré un fusil AK-47, une moto et 3 téléphones portables des criminels en déroute.

Tout en appréciant la résistance au combat et la vigueur renouvelée des troupes, le chef d’état-major de l’armée, le général de division Faruk Yahaya les a exhortés à maintenir la posture agressive afin de vaincre tous les éléments criminels opérant dans le nord-ouest et dans d’autres parties du pays. Il a exhorté les communautés du Nord-Ouest à soutenir les troupes avec des informations utiles à tout moment pour renforcer les opérations anti-banditisme.