Le Togo abritera les “Rencontres Africa 2021” du 05 au 07 octobre prochains

La capitale togolaise accueillera du 05 au 07 octobre prochains, l’édition 2021 des “Rencontres Africa”, ont officiellement annoncé jeudi les promoteurs. Ce rendez-vous économique important, qui marque un peu plus le retour des réunions d’affaires, un temps suspendues par le coronavirus, sera organisé sous le thème suivant : “La relance économique en Afrique est-elle l’affaire des entreprises ?”

L’édition 2021 des “Rencontres Africa” aura bel et bien lieu au Togo. Au total, près d’un millier de décideurs (environ 150 physiquement et plus de 700 virtuellement), parmi lesquels des investisseurs français, des opérateurs économiques locaux et du continent, sont attendus pendant trois jours. Les activités seront meublées par une conférence de haut niveau, des ateliers thématiques, des rendez-vous individuels, rencontres B to B et des sessions de réseautage.

Pour le Togo, dont le choix a été motivé par “la résilience et l’agilité du secteur privé pendant la crise sanitaire”, selon la ministre de la promotion de l’investissement, ces 6èmes Rencontres Africa serviront surtout de tribune d’exposition aux opportunités d’affaires. L’accent devrait être ainsi mis sur des secteurs-clés tels que l’agro-industrie, le digital, l’énergie, la santé, le transport ou la logistique, l’objectif étant de générer au maximum des partenariats durables et des contrats d’affaires profitables aux entreprises togolaises.

Pour rappel, les Rencontres Africa, initiées en 2016 entre dirigeants africains et français, se tiennent annuellement en alternance entre la France et l’Afrique.