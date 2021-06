La Biélorussie rappelle son ambassadeur à Bruxelles après les sanctions de l’Union Européenne

La Biélorussie a rappelé ce lundi, son ambassadeur à Bruxelles (Belgique), en représailles aux sanctions européennes. L’annonce a été faite par le chef de la diplomatie bélarusse.

Le torchon brûle entre la Biélorussie et l’Union Européenne depuis l’interception en mai, d’un avion de ligne suivie de l’arrestation d’un opposant à bord, ordonnée par le président biélorusse, Alexandre Loukachenko. Face aux nouvelles sanctions imposées par l’Union Européenne à la Biélorussie pour le détournement de l’avion en plein vol, Minsk a réagi ce lundi.

Par la voix de son ministre des Affaires étrangères, la Biélorussie a annoncé ce lundi 28 juin suspendre sa participation au Partenariat oriental de l’Union européenne (UE), et rappeler son ambassadeur à Bruxelles (Belgique) en représailles aux sanctions européennes. Cette nouvelle décision de la Biélorussie risque de remuer le couteau dans la plaie.

Pour rappel, l’Union Européenne avait accusé la Biélorussie de « piraterie » aérienne, et a adopté des sanctions économiques et individuelles contre le pays. Les sanctions visent des hauts responsables et hommes d’affaires biélorusses, ainsi que les secteurs-clés de la potasse, du pétrole et du tabac.