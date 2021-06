« Jamais de Coca-Cola »: voici ce que mange Cristiano Ronaldo

Dans une interview accordée au média HLN, le milieu défensif de la Juventus, Daouda Peeters, a dévoilé les incroyables habitudes alimentaires de Cristiano Ronaldo. Les deux joueurs se rencontreront ce dimanche à Séville lors du match Portugal-Belgique en huitième de finale de l’Euro 2021.

Grâce à son doublé face à la France (2-2) qui a fait de lui, co-meilleur buteur de l’histoire en sélection, Cristiano Ronaldo a permis au Portugal de se qualifier pour les huitièmes de finale de l’Euro 2021. L’équipe lusitanienne retrouvera ce dimanche à Séville, la Belgique d’un certain Daouda Peeters. Milieu défensif de la Juventus, le Diable Rouge connaît très bien le capitaine portugais pour être son coéquipier chez les Bianconeri.

Grand admirateur du quintuple Ballon d’or, le Belge n’a pas hésité à confié au média HLN, les habitudes alimentaires du natif de Rosario. « Toujours la même chose », a-t-il déclaré dans des propos relayés par AS. « Brocoli, poulet et riz. Avec des litres d’eau, et pas de Coca-Cola, bien sûr », a raconté Peeters. «Cristiano veut gagner toujours et partout. Et même s’il ne me connaissait pas très bien à l’époque, il a quand même essayé de tirer le meilleur parti de moi. C’est quelqu’un qui fait grandir les jeunes joueurs ; il vous implique vraiment ».

«Je suis allé au gymnase pendant un moment et, bien sûr, Cristiano était aussi là, j’ai été impressionné. Cristiano a le corps parfait pour un footballeur. Et bien que je sois aussi assez musclé, ce jour-là, j’ai pensé, il y a encore du travail à faire. Mais bon, il le fait de manière maniaque depuis tant d’années », a ajouté le joueur de 22 ans.