Frontière Guinée-Sénégal: enfin, un compromis trouvé

La Guinée et le Sénégal ont enfin trouvé un arrangement pour la réouverture de leur frontière fermée depuis plusieurs mois.

Il y’a quelques mois, les discussions ont été entamées entre le Sénégal et la Guinée, pour la réouverture de leur frontière commune. Au départ, rien de concret et l’espoir était plus que mince. « Sans sécurité, il n’y a pas de paix, pas de développement. Les discussions continuent avec le Sénégal et la Guinée Bissau. La diplomatie ne se joue pas en pleine journée. Dès que des solutions seront trouvées aux problématiques qui sont posées, les frontières seront ouvertes » avait déclaré le chef de la diplomatie de la Guinée Conakry, Ibrahima Kalil Kaba.

C’était donc clair, que malgré les négociations, des points de discordes y étaient toujours présents et ralentissaient le processus de la réouverture des frontières. Mais cela n’a autant duré. En effet, en marge du 59eme Sommet ordinaire des Chefs d’Etat et de Gouvernement de la CEDEAO à Accra, le 19 juin 2021, la Guinée et le Sénégal ont signé un accord de défense par leurs ministres de la Défense, en vue de sécuriser leur frontière commune dans le cadre de sa prochaine réouverture.

Ainsi, le Sénégal et la Guinée Conakry s’accordent à mettre les bouchées doubles pour créer les conditions favorables à la réouverture de leur frontière le plus rapidement possible. Pour rappel, le président guinéen Alpha Condé, a fermé la frontière de son pays avec le Sénégal, à l’approche de la présidentielle de 2020, qu’il a d’ailleurs remporté dès le premier tour du scrutin.