France: plusieurs départements sérieusement infestés par le moustique-tigre

Depuis 2004, le moustique -tigre est installé en France. Et les autorités sanitaires lancent déjà des campagnes de surveillance renforcée avec pour objectif de limiter sa prolifération.

Originaire du Sud-Est asiatique, le moustique-tigre a fait son apparition dans la région lémanique (France et Suisse) depuis 2004. En cette année 2021, il est présent dans plus de 68% des départements français. Il s’est particulièrement implanté dans 64 départements sur les 96 départements métropolitains.

Le moustique-tigre, vecteur de maladies

Le moustique Aedes albopictus (communément appelé « moustique-tigre ») est le vecteur de maladies, telles que la dengue, le chikungunya ou le zika. C’est une espèce invasive surtout présente dans les zones urbaines, autrement dit, il aime les lieux habités par l’homme. Son caractère anthropophile (qui aime les lieux habités par l’homme) explique qu’une fois installé dans une commune ou un département, il est pratiquement impossible de s’en débarrasser.

Chaque année, le moustique-tigre sort de son hibernation au printemps, période à laquelle on retrouve la conjonction humidité et chaleur. L’humidité, pour que les œufs pondus puissent se développer et passer de l’état de larve à nymphe, et la chaleur, pour que la larve pousse son développement jusqu’au stade adulte du moustique.

Il faut savoir qu’il se développe surtout dans les jardins, sur les terrasses, les balcons et même dans les cimetières. Comme tous les moustiques, il a besoin d’eau pour ses œufs et ses larves et nymphes. Il aime coloniser les récipients divers et variés qui lui tombent sous les pattes (arrosoirs, écuelles/coupelles sous les pots de fleurs, réserves d’eau de pluie, etc.). Enfin, en été, la durée de développement de l’œuf à l’adulte dure entre 8 et 12 jours. La durée de vie d’un adulte étant d’environ 4 semaines, plusieurs générations se succèdent au cours de la saison.