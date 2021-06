Euro 2020: au terme d’un match spectaculaire, l’Espagne écarte la Croatie et file en quart

L’Espagne et la Croatie s’affrontaient ce lundi 28 janvier 2021 pour le compte des huitièmes de finale de l’Euro. Et les deux équipes nous ont offert un scénario complètement fou qui s’est soldé par la victoire de la Roja en prolongation (5-3). Les hommes de Luis Enrique se qualifient donc pour les quarts de finale.

Au couip d’envoi de ce huitième de finale entre la Croatie et l’Espagne, personne ne pouvait s’attendre à un tel scénario durant la rencontre. Tout avait très mal commencé pour la Roja qui concédait l’ouverture du score sur une grossière erreur du gardien espagnol, Unai Simon. 1-0 pour la Croatie à la 20e minute malgré une nette domination des hommes de Luis Enrique.

Un temps abattus par cette ouverture du score, les coéquipiers d’Alvaro Morata réagissaient avant la pause avec une frappe de Gaya repoussée par Livakovic, mais Sarabia suivait bien pour égaliser d’un tir dévié par Caleta-Car puis Livakovic (1-1, 38e). Le score ne bougera plus avant la mi-temps. Au retour des vestiaires, les espagnols vont prendre complètement le contrôle du jeu en inscrivant leurs 2e et 3e but, respectivement à la 57e et à la 77e minute de jeu. Les buteurs sont Azpilicueta et Ferran Torres.

On pensait alors se diriger vers une victoire maîtrisée des espagnols mais les croates ont réussi à revenir au score en toute fin de match. D”abord, Orsic relançait le suspense malgré la 84e but, en réduisant le score pour la Croatie. Et, à la 92e minute, les Croates arrachaient l’égalisation avec une tête de Pasalic sur un centre d’Orsic. Le match devenait complètement fou pour le plus grand plaisir des amoureux du foot.

Direction, les prolongations pour les deux équipes, qui vont finalement tourner à l’avantage des espagnols. Après avoir été bousculés en début des prolongations, les espagnols vont mettre fin au suspens d’abord par l’intermédiaire de Morata qui réalisait une superbe volée pour faire trembler les filets (3-4, 100e). Quelques secondes plus tard, la Roja va définitivement sceller le score avec un nouveau centre sublime d’Olmo pour Oyarzabal, qui crucifiait Livakovic à bout portant (3-5, 103e).

Dans la douleur et bousculée par une valeureuse équipe de la Croatie, la Roja se qualifie pour les quarts de finale, où elle affrontera le vainqueur du match entre la France et la Suisse qui se joue toujours dans la soirée de ce lundi.