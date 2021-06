Crise libyenne: démarrage de la Conférence Berlin 2 en Allemagne, à 3.000 km de Tripoli

« Berlin 2 » est la nouvelle conférence organisée par l’Allemagne et les Nations unies sur la Libye. Débutée ce mercredi 23 juin à Berlin, elle est destinée à faire le point sur le processus de sortie de crise dans le pays.

Après Berlin 1, en janvier 2020, la conférence de Berlin 2 sur la Libye a démarré mercredi 23 juin 2021 en Allemagne. Organisée par l’Allemagne et les Nations unies, cette deuxième Conférence internationale sur la Libye (Berlin 2) connaîtra la participation des cinq membres permanents du Conseil de sécurité de l’Onu ainsi que l’Italie, la Turquie, les Emirats arabes unis, l’Union européenne et les Nations unies, déjà présents lors de la première conférence organisée toujours à Berlin, en janvier 2020.

Les Libyens ne décident de rien

Le règlement de la crise libyenne s’est toujours reposé en grande partie sur les puissances extérieures qui ont semé le chaos en tuant le guide Mouammar Kadhafi en 2011. Pour « Berlin 2 », ils seront rejoints par des membres du gouvernement libyen d’union nationale (GNA) récemment formé. L’objectif sera d’évaluer le processus politique en cours marqué notamment par la mise en place de nouvelles autorités par le Forum de dialogue politique libyen (FDPL).

Au sujet du retrait des forces et mercenaires étrangers, les participants auront à débattre de plusieurs initiatives et plans présentés jusque-là à la fois par les autorités libyennes, l’ONU et des pays tiers. Ils auront à trancher notamment entre l’option consistant au retrait total de tous les mercenaires, réclamée par les autorités libyennes et l’ONU, et l’option consistant au retrait par étapes, défendue notamment par la France. Depuis octobre 2020, un cessez-le-feu est observé entre le Gouvernement libyen d’union nationale (GNA) basé à Tripoli, reconnu par l’Onu, et l’Armée nationale libyenne basée à Benghazi et dirigée par le Maréchal Khalifa Haftar. Un gouvernement intérimaire a été constitué dans la foulée.