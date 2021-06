Coronavirus: Israël fournira aux Palestiniens un million de doses de vaccin

Le Premier ministre israélien, Naftali Bennett, a annoncé, vendredi, qu’Israël allait fournir environ un million de doses sur le point de périmer, du vaccin Pfizer-BioNTech, à l’Autorité palestinienne en échange de nouvelles doses du laboratoire.

Dans une déclaration conjointe avec les ministères de la Santé et de la Défense, le bureau du nouveau chef de gouvernement a précisé que l’Autorité palestinienne s’était engagée en échange à remettre à Israël un nombre équivalent de doses du vaccin Pfizer provenant d’une de ses propres cargaisons attendue plus tard cette année. « Israël transmettra à l’Autorité palestinienne un million à 1,4 million de doses du vaccin Pfizer », a précisé le bureau du Premier ministre dans une déclaration conjointe avec les ministères de la Santé et de la Défense.

Ces doses de vaccin Pfizer-BioNTech « expireront bientôt », indique le communiqué, et elles ont été « approuvées en tenant compte du fait que le stock de vaccins d’Israël répond à ses besoins actuels ». Cet accord fait partie des premières mesures politiques à l’égard des Palestiniens prises par le nouveau chef du gouvernement depuis son investiture dimanche.

Israël, qui a mené une campagne éclair de vaccination contre le coronavirus, a été critiqué pour son manque d’efforts envers les territoires palestiniens. « Il n’est pas certain que l’Autorité palestinienne puisse utiliser tous les vaccins, étant donné qu’ils sont sur le point d’expirer, » a commenté sur Twitter Physicians for Human Rights Israel.

Selon des responsables israéliens, 100.000 premières doses ont été transférées vendredi. Environ 55% des Israéliens éligibles à la vaccination sont désormais complètement vaccinés, un chiffre qui n’a presque pas changé depuis l’élargissement ce mois-ci de l’éligibilité aux jeunes de 12 à 15 ans.

En Cisjordanie et à Gaza, environ 30% des Palestiniens éligibles ont reçu au moins une dose de vaccin, selon les responsables palestiniens. Selon un sondage publié mardi par le Centre palestinien de recherche sur les politiques et les enquêtes, 40% des Palestiniens sont prêts à recevoir le vaccin une fois qu’il sera disponible, tandis que 35% déclarent qu’eux et leurs familles ne sont pas disposés à se faire vacciner. Les Palestiniens ont reçu des doses de vaccin contre le COVID-19 d’Israël, de la Russie, de la Chine, des Émirats arabes unis et par le biais du programme Covax d’accès mondial au vaccin.