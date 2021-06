Bénin: l’incarcération de Joël Aïvo est arbitraire et cruelle, selon un avocat français

La détention de l’agrégé de droit, le professeur Joël Aîvo, continue de susciter des réactions dans les milieux scientifiques et juridiques. Dans un communiqué en date de ce mardi 22 Juin, le Professeur Ludovic Hennebel, avocat international, estime que la détention du candidat recalé du FRD est arbitraire et heurte la conscience juridique universelle.

Dans ledit communiqué, le professeur de droit à la Faculté de droit d’Aix-en-Provence (France) indique que l’arrestation du constitutionnaliste est arbitraire et cruelle, inacceptable dans un Etat de droit.

Selon lui, « cette arrestation est marquée du sceau de l’arbitraire, en ce sens qu’elle est inappropriée, injuste, et bafoue les garanties judiciaires, les principes du raisonnable, de la nécessité et de la proportionnalité«

Dans son communiqué, le Professeur Ludovic Hennebel pense que l’arrestation et la détention de Joël Aïvo sont contraires au droit international et aux droits de l’homme, et le Bénin viole ainsi ses obligations internationales en le maintenant ainsi en prison.

« Mais cette arrestation est aussi arbitraire, car le Professeur Aivo a été arrêté et est détenu au Bénin, car il a lu à haute voix un texte: ce texte est celui de la Constitution du Bénin. Il a osé rappeler que le Bénin était une démocratie et un Etat de droit. Il est emprisonné, car il s’est exprimé publiquement et a fait connaître son opinion de constitutionnaliste sur une question de droit, en tant que professeur, en tant qu’intellectuel, en tant qu’expert, en tant que citoyen.« , lit-on dans le communiqué.

Le même communiqué indique que la détention de Joel Aivo heurte la conscience juridique universelle et est intolérable dans un Etat de droit.

Le Professeur Ludovic Hennebel conclut son communiqué en affirmant que la libération immédiate de Joël Aïvo est exigée par ses avocats et par les défenseurs des droits de l’homme, et elle s’impose non seulement par des considérations de justice, mais aussi d’humanité, de bon sens et de conscience.

Qui est le Professeur Ludovic Hennebel ?

Me Ludovic Hennebel est professeur de droit à la Faculté de droit d’Aix-en-Provence (France) et directeur de l’Institut d’études humanitaires internationales.

Il est également membre expert du Comité consultatif du Conseil des droits de l’homme des Nations Unies et du Groupe de travail sur les communications de la procédure de plaintes du Conseil des droits de l’homme.

Avocat au barreau français, le Professeur Hennebel dirige également un cabinet spécialisé sur la justice globale et la stratégie contentieuse internationale et dans le domaine des droits de l’homme, y compris les litiges relatifs aux droits de l’homme.