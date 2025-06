“Depuis 20 ans, je n’ai jamais eu 10.000 F pour moi”, ce vendeur ambulant qui reçoit 10 millions FCFA

-Publicité-

Touché par la confession poignante d’un vendeur ambulant ivoirien affirmant n’avoir “jamais eu 10.000 F CFA pour lui-même depuis 20 ans”, Orange Money et l’activiste Hassan Hayek ont déclenché une vague de solidarité exceptionnelle. Ce lundi 16 juin 2025, à Abidjan, plus de 10 millions de francs CFA ont été collectés en quelques heures grâce à une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux.

Ce qui semblait n’être qu’une poignante confidence a fini par ébranler les réseaux sociaux et mobiliser la générosité de milliers de personnes. À l’occasion de la fête des Pères, un homme, vendeur ambulant depuis plus de trente ans, a vu sa vie changer en l’espace de quelques heures, grâce à une vidéo émouvante relayée sur TikTok puis amplifiée par Orange Monnaie et l’activiste Hassan Hayek.

Dans une vidéo filmée pour une campagne de la fête des Pères, le vieux vendeur raconte sa vie marquée par la pauvreté. « Depuis 20 ans, je n’ai jamais touché 10 000 francs pour moi-même. Je dors dehors, je n’ai pas de maison. J’ai quatre enfants, aucun ne travaille », confie-t-il les larmes aux yeux.

Cette sincérité bouleverse les internautes. Immédiatement, Orange Monnaie lui offre des vivres d’une valeur de 50.000 FCFA et un transfert immédiat de 150.000 FCFA. À cette première vague d’émotion s’ajoute l’intervention d’Hassan Hayek, activiste bien connu sous le pseudonyme « Le Vagabond de la charité ».

Un record de plus de 10 millions de FCFA

Ému par la vidéo, Hassan Hayek lance une cagnotte solidaire. En six heures seulement, plus de 10 millions de FCFA sont collectés. Face à cet engouement, l’activiste annonce l’arrêt de la collecte, affirmant que la somme recueillie est suffisante pour changer la vie du vieil homme. « Son sourire nous a parlé », explique-t-il en direct sur ses plateformes.

En plus des fonds, un tricycle flambant neuf et équipé est offert par l’entreprise de salubrité publique La Nagette. Le vieil homme reçoit aussi du matériel de travail, des vivres, et une enveloppe supplémentaire de 200.000 FCFA. « Je pensais que c’était une idée, pas de l’argent. Merci, Orange Monnaie. Merci, Hassan Hayek », réagit-il, submergé par l’émotion.

Pour Hassan Hayek, cette action va au-delà d’un simple don : elle rappelle que « la cohésion sociale est la clé pour faire reculer la misère ». Le militant d’origine libanaise naturalisé ivoirien appelle à multiplier les actes de solidarité pour bâtir une société plus juste.

Ce geste de générosité collective prouve qu’il suffit parfois d’une voix, d’une caméra et d’un peu de courage pour changer une vie. Le vieil homme, qui n’avait jamais eu 10 000 F CFA à lui, est aujourd’hui dépositaire de plus de 10 millions et surtout, d’une vague d’amour et de reconnaissance qui redonne foi en l’humanité.