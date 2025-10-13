Ivory Coast

Côte d’Ivoire : le vice-président du PDCI-RDA échappe à une tentative d’arrestation

L’ancien maire du Plateau et vice-président du PDCI-RDA, Noël Akossi Bendjo, a échappé de justesse à une tentative d’arrestation dans la nuit du samedi 11 au dimanche 12 octobre 2025.

Selon le site d’information Afriksoir qui cite des sources proches du parti, des individus cagoulés ont pris d’assaut son domicile à Abidjan, défonçant le portail avec un véhicule de type « Bélier ». Ni lui ni son épouse n’étaient présents, évitant ainsi tout affrontement.

Cette irruption survient dans un contexte politique tendu, quelques jours après le lancement par le PDCI-RDA de son initiative « Les conférences-débats du PDCI-RDA ». La première session, le 30 septembre 2025, avait attiré une forte attention médiatique grâce à l’intervention d’Akossi Bendjo, qui avait sévèrement critiqué la gouvernance du RHDP, dénonçant une « économie en trompe-l’œil », une démocratie affaiblie, une unité nationale fragilisée et une jeunesse laissée pour compte.

L’incident survient également quelques heures après une manifestation du Front commun PDCI–PPA-CI à Abidjan, organisée malgré l’interdiction des autorités. Les militants avaient exprimé leur mécontentement face à la situation politique et sociale du pays.

Pour l’heure, aucune réaction officielle n’a été émise par les autorités. Au sein du PDCI-RDA, certains y voient un acte d’intimidation visant à réduire au silence une figure critique à l’approche des élections. Les partisans d’Akossi Bendjo exigent l’ouverture d’une enquête sur cette intrusion, dénonçant une atteinte aux libertés individuelles.