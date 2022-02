Macron va annoncer le retrait définitif des militaires français du Mali, le Bénin et le Togo en ligne de mire

La France va annoncer dans les prochains jours, la fin de l’opération Barkhane au Mali. Cette décision sera annoncée lors d’un sommet le 16 février prochain avec des chefs d’Etat africains en présence des dirigeants européens.

Le sommet UA/UE doit avoir lieu le 17 février prochain à Bruxelles. En marge de ce somment, l’on apprend que le président français Emmanuel Macron a invité plusieurs dirigeants ouest africains à Paris pour discuter des tensions entre Paris et le Mali et surtout pour leur faire part de sa décision de retirer définitivement les forces françaises du pays.

Les présidents du Tchad, de la Mauritanie, du Sénégal et du Niger seront présents à cette réunion. Aussi, l’on apprend que d’autres dirigeants ouest africains comme ceux du Ghana, du Bénin ou encore du Togo, devraient être présents à ce sommet. Les dirigeants des pays européens composant la force Takuba au Mali devraient également être présents tout comme les responsables de l’Union européenne.

Lors de cette rencontre, le président Macron devrait faire une déclaration conjointe avec l’UE, pour annoncer le retrait définitif des militaires français du Mali. Une décision qui a été prise alors que plus rien ne va entre Paris et Bamako depuis l’avènement des autorités de transition. Les tensions se sont exacerbées le 1er février après l’expulsion par le Mali, de l’ambassadeur de France dans le pays.

Cependant, si les militaires français vont être retirés du mali, ils ne quitteraient pas pour autant l’Afrique de l’ouest. Selon les informations, ils vont être redéployés dans d’autres pays de la région ouest africaine. Des discussions ont déjà eu lieu avec le Mali et la Côte d’Ivoire plus tôt ce mois et les pays côtiers comme le Bénin et le Togo sont aussi dans le viseur de la France pour le redéploiement de ses forces en Afrique de l’ouest après leur départ du Mali.

La question est de savoir si ces pays, en occurrence le Bénin et le Togo, qui certes sont menacés par les attaque terroristes, seraient d’accord pour une intervention française sur leur territoire quand on voit ce que sont devenus, la Libye, le Mali, la Centrafrique après le passage de la France est ses alliés.