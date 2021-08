Messi: « Je vais terminer ma carrière comme je l’ai toujours fait, en luttant pour le titre »

En conférence de presse ce dimanche, Lionel Messi a, malgré lui, confirmé son départ du FC Barcelone. L’argentin va poursuivre sa carrière hors du club catalan avec la même détermination de gagner des titres.

Le temps des adieux était une période difficile pour Messi au Camp Nou. La tristesse était à son comble et les larmes étaient fortes. Mais comme toute chose qui a un début a toujours une fin, Messi a fini par se saisir du pupitre pour son discours d’adieux, devant ses coéquipiers, les dirigeants de son club, les supporters et les hommes de médias.

A lire aussi: « J’ai fait tout ce que je pouvais pour rester… », en larme, Messi fait ses adieux au Barça

La Pulga a déclaré avoir fait de son possible pour rester au Barça cet été. Mais cela n’a finalement pas marché. Il n’exclut pas la possibilité de signer au PSG et ne cache non plus, sa volonté de poursuivre sa carrière avec la même détermination hors du cocon catalan. «Je vais terminer ma carrière comme je l’ai toujours fait, en luttant pour le titre», a-t-il assuré quand on lui demandait sa réaction à l’avenir s’il jouait contre le Barça. «Je travaillerai pour le club. Je me dédie à ce que je fais. Je serai dans une équipe qui sera peut-être concurrente du Barça mais je serai dans la compétition et j’essaierai de gagner.»