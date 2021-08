Mercato : PSG, Real Madrid… Cristiano Ronaldo se prononce sur son avenir

Visiblement agacé par les rumeurs qui l’envoient aux quatre coins de l’Europe, Cristiano Ronaldo est sorti de son silence pour siffler la fin de la récréation. Sur Instagram, le Portugais a appelé à plus de respect vis-à-vis de lui et des clubs concernés.

Débarqué à la Juventus en 2018 en provenance du Real Madrid avec pour principal objectif (en tout cas ce qu’on en sait) d’aider le club italien à remporter la Ligue des champions, Cristiano Ronaldo est encore à des années-lumières de cette mission. En trois ans passés chez les Bianconeri, le Portugais n’a jamais dépassé l’étape des quarts de finale. Et la saison 2020-2021 a été encore plus pénible pour le quintuple Ballon d’or et la Juve qui ont perdu le Scudetto. Depuis, les rumeurs sur un départ de CR7 inondent le monde du football.

Ces dernières semaines, le joueur de 36 ans est annoncé au PSG où il devrait remplacer Kylian Mbappé en cas de départ, mais aussi à Manchester City et au Real Madrid. Une situation qui commence visiblement à agacer l’ancien de Manchester United qui a tapé du poing sur la table. Dans un long post sur son compte Instagram, l’attaquant de la Juve a prévenu qu’il n’acceptera pas à ce que les gens continuent à jouer avec son nom.

« Tous ceux qui me connaissent savent à quel point je suis concentré sur mon travail. Moins de paroles et plus d’action, telle est la devise qui me guide depuis le début de ma carrière. Cependant, au vu de tout ce qui a été dit et écrit récemment, je me dois d’exposer ma position. Plus que le manque de respect pour moi en tant qu’homme et en tant que joueur, la manière frivole dont mon avenir est traité dans les médias est irrespectueuse pour tous les clubs impliqués dans ces rumeurs, ainsi que pour leurs joueurs et leur personnel. Mon histoire au Real Madrid a été écrite. Elle a été enregistrée. En mots et en chiffres, en trophées et en titres, en records et en gros titres. Elle est dans le musée du stade Bernabeu et elle est aussi dans l’esprit de tous les fans du club », peut-on lire sur le compte Instagram de CR7.

« Et au-delà de ce que j’ai accompli, je me souviens que pendant ces neuf années, j’ai eu une relation de profonde affection et de respect pour le « merengue afición », une affection et un respect que je conserve encore aujourd’hui et que je chérirai toujours. Je sais que les vrais supporters du Real Madrid continueront à me porter dans leur cœur et que je les porterai dans le mien. En plus de cet épisode récent en Espagne, il y a eu de nombreuses nouvelles et histoires m’associant à un certain nombre de clubs dans de nombreuses ligues différentes, sans que personne ne se soucie d’essayer de découvrir la vérité réelle. Je romps mon silence maintenant pour dire que je ne peux pas permettre aux gens de continuer à jouer avec mon nom. Je reste concentré sur ma carrière et mon travail, engagé et préparé à relever tous les défis auxquels je dois faire face. Tout le reste ? Tout le reste ne sont que des paroles », a ajouté Ronaldo.

Cristiano Ronaldo official statement on his future. 🚨🇵🇹 #CR7



“This way of covering my future is disrespectful to all the clubs involved in these rumours”. ⚪️👇🏻 pic.twitter.com/g5j9ygdOTm — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 17, 2021

Selon les informations d’Edu Aguirre divulguées sur le plateau d’El Chiringuito, Carlo Ancelotti aurait entamé des contacts avec CR7 pour évoquer un retour au Real Madrid. Une information démentie, mardi, par l’entraîneur madrilène: « Cristiano est une légende du Real Madrid et il a tout monde respect et mon affection. Je n’ai jamais envisagé de le recruter ». Pourtant, comme indiqué par Roméo Agresti, Carlo Ancelotti aurait bien initié des contacts avec l’entourage de Ronaldo pour tenter de le faire venir au Real Madrid.

« Il ne faut absolument pas sous-estimer les propos d’Edu Aguirre. Nous qui suivons le monde de la Juve, les journalistes, nous avons reçu un signal : il y a eu des contacts ces dernières semaines entre l’entourage de Ronaldo et Ancelotti. Afin de comprendre s’il est possible d’assister à un retour du Portugais au Real Madrid. Cela signifie probablement que Cristiano Ronaldo n’est pas encore convaincu de rester à la Juventus : pour ceux qui suivent la Juve, ce n’est pas une nouvelle » a confié le journaliste de Goal Italia dans des propos rapportés par JuveFanInfo.