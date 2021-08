Kylian Mbappé copieusement sifflé par le public du Parc des Princes avant PSG-Strasbourg (vidéo)

Kylian Mbappé, la star du PSG n’a pas été épargnée par ses supporters ce samedi, en raison des rumeurs concernant sa volonté de quitter le club.

Le cas Kylian Mbappé (22 ans, 1 match en L1 cette saison) cristallise décidément les tensions au Paris Saint-Germain. Si Kylian Mbappé avait des doutes sur l’impression laissée par ses hésitations de l’été, une grande majorité des fans du PSG a fait savoir son mécontentement.

Pour la présentation de Lionel Messi devant les supporters, avant la rencontre entre le PSG et Strasbourg, les supporters parisiens n’en ont pas oublié pour autant Kylian Mbappé. À l’annonce de son nom dans le onze de base de Mauricio Pochettino, le Français a été sifflé par le public présent dans le stade. La raison ? À moins d’un an de la fin de son contrat, Mbappé n’a toujours pas prolongé au PSG et son avenir dans la capitale française paraît plus incertain que jamais.