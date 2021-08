Joan Laporta: « Lionel Messi a tout fait pour que cette opération ait lieu, nous n’avons rien à lui reprocher »

Critiqué par une partie du public blaugrana, pour n’être pas véritablement impliqué dans la prolongation de son contrat, Lionel Messi peut compter sur le soutien de Joan Laporta, qui a lavé l’honneur de l’Argentin dans l’échec des négociations. C’est à travers une conférence de presse tenue ce vendredi par le président du Barça.

C’est officiel, Lionel Messi ne portera plus le maillot du FC Barcelone. Dans un communiqué publié ce jeudi sur ses canaux officiels, le club blaugrana a annoncé qu’il n’a pas réussi à prolonger son joueur de 34 ans, qui quitte donc définitivement son club formateur après 17 ans chez le géant de la Liga.

La nouvelle, aussi surprenante qu’inattendue, a rapidement fait le tour de la planète football. Si certains ont souhaité le meilleur pour la Pulga dans la suite de sa carrière, d’autres, des supporters du Barça, ont critiqué le sextuple Ballon d’or qui d’après eux, n’aurait pas fait assez de concessions pour rendre sa signature possible.

Des accusations balayées du revers de la main par Joan Laporta, qui a pris la défense du capitaine blaugrana. En conférence de presse ce vendredi, le président du Barça a révélé que son joueur a tout fait pour que l’opération soit une réussite. Mais les contraintes budgétaires et le fair-play financier en ont décidé autrement.

« J’ai parlé avec Ronald, hier et aujourd’hui. C’est un homme de club, un grand professionnel. Il a la capacité de s’adapter rapidement aux circonstances. Ce ne sera pas facile de remplacer un joueur qui marque plus de 30 buts par saison, mais il doit le faire. Lionel Messi a tout fait pour que cette opération ait lieu, nous n’avons rien à lui reprocher. Mais je suis très motivé et avec l’envie que cette nouvelle étape soit splendide », a déclaré le dirigeant espagnol.

Joan Laporta s’est ensuite prononcé sur le sentiment du vestiaire sur le sujet : « L’équipe a un sentiment étrange, une certaine tristesse, mais ce sont des professionnels qui ont l’opportunité de montrer leur talent pour mener le Barça sur la voie du succès. Ils comprennent déjà qu’une nouvelle ère arrive et ils veulent démontrer que ce sont de grands professionnels qui réalisent leur rêve. Je pense que le club, de la présidence à la direction générale et sportive, va imprimer beaucoup de professionnalisme et exiger beaucoup d’implication. Nous allons tout donner pour réussir. Nous allons continuer à commander, à prendre des décisions, toujours au profit du FC Barcelone. »

Par ailleurs, il s’est prononcé sur sa conversation avec le père et agent de Lionel Messi : « Je l’ai dit à Jorge Messi hier. Nous avions déjà parlé avant-hier. Nous avons envoyé des messages avec Leo et jeudi nous avions prévu de signer le contrat. Nous avons déjà parlé avec Leo, j’ai commenté la tenue d’une conférence de presse conjointe, mais la situation est décevante. Nous avons travaillé dur pour y parvenir et nous n’avons pas pu le faire pour des raisons qui ne dépendent pas de nous. Ce qui empêche l’accord d’être formalisé, ce sont des causes que nous ne pouvons pas changer, faute de ‘’Fair-play’’ ».

Mais il ne finit pas sans ajouter qu’il n’y a plus de retour en arrière possible tout en annonçant la nouvelle ère du Barça : « La décision a été prise. Nous n’avons plus de marge fondamentalement à cause du ‘fair play’. Nous avons une limite de salaire et l’accord que nous avions conclu avec les représentants de Leo n’entre pas en Liga. Les conditions de la Liga ne sont pas acceptables pour nous. Notre objectif principal est de défendre l’institution et nous ne voulons pas mettre le Barça en danger. C’est un moment triste pour nous, mais nous sommes très motivés pour commencer une nouvelle étape. Nous sommes très reconnaissants à Leo, le meilleur joueur du monde et le meilleur joueur de l’histoire du Barça, mais nous devons prendre des décisions. Nous devons commencer une magnifique étape et je suis sûr que tout le monde au club travaillera pour faire du Barça un grand club et encouragera les membres et les fans ».