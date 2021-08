JO Tokyo 2020: des champions chinois portent des badges Mao Zedong sur le podium, le CIO réagit

Les médaillées d’or chinoises, Bao Shanju et Zhong Tianshi, portaient des badges à l’effigie de l’ancien dirigeant du pays, Mao Zedong, lors de la cérémonie de remise des médailles lundi, ce qui pourrait constituer une violation des règles. En vertu de l’article 50 de la charte olympique, la politique sur le podium est interdite.

Le mois dernier, le Comité international olympique a assoupli l’article 50 afin d’autoriser les gestes, tels que le genou à terre, sur le terrain de jeu, à condition que les athlètes le fassent sans perturbation et dans le respect des autres concurrents.

Chinese champions wear Mao badges on cycling podium https://t.co/8ObigSEcsA pic.twitter.com/0Y8IwEEB4a — Reuters (@Reuters) August 2, 2021

« Nous avons contacté le Comité olympique chinois et lui avons demandé un rapport sur la situation, a déclaré Mark Adams, porte-parole du CIO. Nous examinons la question. »

Plus tôt dans la journée de lundi, le CIO a déclaré qu’il enquêtait sur un geste effectué sur le podium par l’athlète américaine, Raven Saunders, après avoir remporté la médaille d’argent au lancer du poids dimanche soir. Saunders a levé les bras en X au-dessus de sa tête, ce qu’elle a ensuite indiqué être une expression de soutien aux opprimés. Le Comité olympique et paralympique des États-Unis (USOPC) a déclaré par la suite que ce geste n’enfreignait pas ses règles car il s’agissait d’une “expression pacifique en faveur de la justice raciale et sociale (qui) était respectueuse de ses concurrents”.