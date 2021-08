CAN 2022 : Samuel Eto’o se prononce sur les chances du Cameroun

Pays organisateur de la CAN 2022 le Cameroun a hérité du groupe A composé du Burkina Faso, de l’Ethiopie et du Cap-Vert. Un groupe largement à la portée des Lions indomptables. Mais pour Samuel Eto’o, rien n’est joué d’avance.

Invité de marque à la cérémonie du tirage au sort de la CAN 2022 tenue mercredi au palais des congrès de Yaoundé, Samuel Eto’o a eu la main légère avec son pays, le Cameroun, qui affrontera le Burkina Faso, le Cap Vert et l’Ethiopie au sein d’un groupe A abordable devant son public. Le double vainqueur de la compétition espère une issue heureuse pour les Lions Indomptables mais préfère rester méfiant.

«Le groupe est équilibré et abordable. Même si nous avons un très bon groupe et un excellent sélectionneur, la question que je me poserai c’est la gestion de la pression vu que nous jouerons devant 26-27 millions de Camerounais. J’espère que mes jeunes coéquipiers géreront bien cette pression pour que le peuple camerounais soit victorieux au soir de cette finale», a lancé l’ex-buteur du FC Barcelone en marge de la cérémonie.

Pour rappel, la CAN 2022 aura lieu du 19 janvier au 6 février au Cameroun. Comme pour la précédente édition, les deux premiers qualifiés de chaque poule et les quatre meilleurs troisièmes de ces six poules passeront en huitièmes de finale. Ce qui laisse tout de même une réelle marge aux cadors du continent.

Les six poules de la phase de groupe de la CAN 2022:

Groupe A

Cameroun

Burkina Faso

Ethiopie

Cap-Vert

Groupe B

Sénéga

Zimbabwe

Guinée

Malawi

Groupe C

Maroc

Ghana

Les Comores

Gabon

Groupe D

Nigéria

Egypte

Soudan

Guinée Bissau

Groupe E

Algérie

Sierra Leone

Guinée Equatoriale

Côte d’Ivoire

Groupe F

Tunisie

Mali

Mauritanie

Gambie