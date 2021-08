CAN 2022: les six groupes de la Coupe d’Afrique sont connus

La Confédération africaine de football (CAF) a effectué ce mardi à Yaoundé, le tirage au sort des phases de groupe de la CAN Cameroun 2022. Voici les six poules qui composent le premier tour du tournoi.

Le verdict du tirage au sort de la CAN-2022 est enfin tombé. Mardi 17 août 2021, au Palais des congrès de Yaoundé, le suspense a pris fin et les 24 sélections qui seront amenées à disputer la prochaine Coupe d’Afrique au Cameroun (19 janvier – 6 février) savent désormais à quoi s’en tenir.

Au programme, notamment, d’alléchants Algérie-Côte d’Ivoire, Maroc-Ghana et un groupe F très homogène avec la Tunisie et le Mali en tête d’affiche. Finaliste malheureux de la dernière édition, le Sénégal est tombé sur un groupe B il sera forcément le seul maître à bord.

Pour rappel, la CAN 2022 aura lieu du 19 janvier au 6 février au Cameroun. Comme pour la précédente édition, les deux premiers qualifiés de chaque poule et les quatre meilleurs troisièmes de ces six poules passeront en huitièmes de finale. Ce qui laisse tout de même une réelle marge aux cadors du continent.

Les six poules de la phase de groupe de la CAN 2022:

Groupe A

Cameroun

Burkina Faso

Ethiopie

Cap-Vert

Groupe B

Sénégal

Zimbabwe

Guinée

Malawi

Groupe C

Maroc

Ghana

Les Comores

Gabon

Groupe D

Nigéria

Egypte

Soudan

Guinée Bissau

Groupe E

Algérie

Sierra Leone

Guinée Equatoriale

Côte d’Ivoire

Groupe F

Tunisie

Mali

Mauritanie

Gambie