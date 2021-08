CAN 2022: les chapeaux pour le tirage au sort

Le tirage au sort des phases de groupe de la CAN 2022 s’effectuera le 17 août 2021 à Yaoundé au Cameroun. Les quatre chapeaux pour le tirage sont connus.

Sauf imprévu de dernière minute, le tirage au sort des phases de groupe de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2021 aura lieu le 17 août 2021 à Yaoundé au Cameroun. A l’issue de cette grande cérémonie sportive, on connaîtra les poules des différentes équipes qualifiées pour ce tournoi africain, la plus grande compétition de foot sur le continent.

En en attendant, la CAF a officiellement dévoilé les 4 pots pour le tirage au sort, en se basant sur le dernier classement FIFA, publié le 12 août 2021. Rappelons que la Coupe d’Afrique des nations se tiendra du 9 janvier au 6 février 2022 au Cameroun.

Tableau des 4 chapeaux :

Chapeau 1:

Cameroun, Algérie, Sénégal, Tunisie, Maroc, Nigéria

Chapeau 2:

Égypte, Ghana, Côte d’Ivoire, Mali, Burkina Faso, Guinée

Chapeau 3:

Cap-Vert, Gabon, Mauritanie, Sierra Leone, Zimbabwe, Guinée Bissau

Chapeau 4:

Malawi, Soudan, Guinée Équatoriale, Comores, Éthiopie, Gambie

La phase finale de la CAN 2021 se déroulera du 9 janvier au 6 février 2022 au Cameroun.