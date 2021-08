CAN 2022: le sélectionneur de la Côte d’Ivoire prévient l’Algérie

Le sélectionneur de la Côte d’Ivoire, Patrice Beaumelle, a réagi au tirage au sort de la phase de groupe de la CAN 2022 tenu mardi à Yaoundé au Cameroun, et s’est penché sur l’Algérie, adversaire des ivoiriens dans le groupe E.

Les 24 équipes qualifiées pour la phase finale de la CAN 2022 sont désormais fixées. La CAF a procédé, mardi 17 août au palais des congrès de Yaoundé au Cameroun, au tirage au sort des phases de groupe. Un tirage qui a accouché de grands retrouvailles. C’est notamment le groupe E où la Côte d’Ivoire croisera à nouveau les crampons avec l’Algérie.

Bourreaux des Ivoiriens lors de la dernière CAN, les Fennecs avaient éliminé la Selefanto en quarts de finale (1-1, 4-3 tab) avant de soulever le trophée contre le Sénégal en finale. Mais pour le sélectionneur des Eléphants, les choses ont beaucoup évolué depuis Egypte 2019. Interrogé à l’issu du tirage, notamment sur la composition du groupe E où figure aussi la Sierra Leone et la Guinée Equatoriale, Patrice Beaumelle assure que son équipe ne nourrira aucun complexe.

«On se retrouve avec un géant d’Afrique et deux équipes, la Sierra Leone et la Guinée Equatoriale qui ont fini second dans leur poule de qualifications. J’ai beaucoup de respect pour ces sélections. C’est une poule relevée. L’Algérie est favorite évidemment. Cela va donner des matchs disputés, âpres, avec des footballs très différents. J’ai hâte d’y être. On va se préparer pour vendre très cher notre peau», a prévenu le technicien français dans des propos rapportés par RFI.

Pour rappel, la CAN 2022 aura lieu du 19 janvier au 6 février au Cameroun. Comme pour la précédente édition, les deux premiers qualifiés de chaque poule et les quatre meilleurs troisièmes de ces six poules passeront en huitièmes de finale. Ce qui laisse tout de même une réelle marge aux cadors du continent.

Les six poules de la phase de groupe de la CAN 2022:

Groupe A

Cameroun

Burkina Faso

Ethiopie

Cap-Vert

Groupe B

Sénéga

Zimbabwe

Guinée

Malawi

Groupe C

Maroc

Ghana

Les Comores

Gabon

Groupe D

Nigéria

Egypte

Soudan

Guinée Bissau

Groupe E

Algérie

Sierra Leone

Guinée Equatoriale

Côte d’Ivoire

Groupe F

Tunisie

Mali

Mauritanie

Gambie

