CAF: le calendrier complet de la CAN 2022

La Confédération africaine de football a communiqué, ce vendredi, le calendrier complet des phases de groupe et des phases à élimination directe de la CAN 2022, en attendant le tirage au sort qui aura lieu le 17 août prochain au Cameroun.

La 33ᵉ édition de la Coupe d’Afrique des nations de football (CAN 2022) aura lieu du 9 janvier au 6 février au Cameroun. Ce grand rassemblement de foot sur le continent regroupera les 24 meilleures nations sélectionnées lors des épreuves éliminatoires. Le 17 août prochain, la CAF procédera au tirage au sort des phases de groupe.

Mais en attendant, l’instance africaine a communiqué le calendrier complet de la compétition. On apprend notamment que le match d’ouverture se tiendra le dimanche 9 janvier 2022 au Stade Olembé de Yaoundé à 16h, Temps universel. Par ailleurs, les villes de Douala, Yaoundé (Stade d’Olembé et Stade Ahmadou Ahidjo), Bafoussam, Garoua et Limbé accueilleront le tournoi.

Les 24 qualifiés : Algérie, Burkina Faso, Cap-Vert, Cameroun, Côte d’Ivoire, Comores, Égypte, Éthiopie, Gabon, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Guinée équatoriale, Malawi, Mali, Mauritanie, Maroc, Nigéria, Sénégal, Sierra Leone, Tunisie, Soudan et Zimbabwe.

Le calendrier de la phase de groupes

Le calendrier des matchs à élimination directe