Barça-Malaise: « Vous avez utilisé mon fils pour gagner les élections », le père de Messi crache sur Joan Laporta

La dernière réunion entre le clan Messi et le Barça, avant l’annonce du départ de la Pulga du club catalan, aurait été très tendue, selon les informations de l’émission espagnole El Chiringuito de Jugones. Le père de l’Argentin en serait presque venu aux mains avec la direction blaugrana.

C’est officiel! Lionel Messi ne portera plus le maillot du Barça la saison prochaine. La Pulga, en négociation avec les Blaugranas pour prolonger son contrat, n’a pas réussi à trouver un terrain d’entente avec le club catalan, et quitte donc définitivement son club formateur après 17 ans.

Selon le FC Barcelone, le club n’a pas prolongé le contrat de son joueur de 34 ans en raison d’obstacles économiques et structurels (règlement de La Liga espagnole). Mais à en croire l’émission espagnole El Chiringuito, c’est surtout le refus du clan Messi de baisser de 3/4 le salaire du sextuple Ballon d’or, qui aurait précipité l’échec des négociations.

Le média ibérique a dévoilé les dessous de la dernière réunion entre le clan Messi et la direction du FC Barcelone. Et selon la chaîne espagnole, le président du Barça, Joan Laporta, aurait demandé au meneur de jeu catalan de baisser à nouveau son salaire alors que les revenus du joueur sont déjà baissés de moitié. Cette fois-ci, Laporta aurait demandé à l’attaquant de baisser de 70 % ses émoluments.

Une demande qui aurait déclenché l’ire des représentants du vainqueur de la Copa America 2021. Jorge Messi, le père et agent du joueur culé, s’en était même pris au vice-président du club catalan, Rafa Yuste. « Vous vous foutez de nous ? On négocie depuis 3 mois et vous me faites ça ? Je ne m’y attendais pas ! ». D’après El Chiringuito, les deux hommes en étaient presque venus aux mains.

Convaincu à cet instant-là qu’il ne sortirait rien de bon dans ces négociations, Lionel Messi s’est senti utilisé par les dirigeants du Barça. Son paternel, également agacé, a lancé « vous avez utilisé mon fils pour gagner les élections » à Joan Laporta. Triste séparation entre le meilleur joueur du monde et son club de cœur!