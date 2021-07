Valenciennes: Saturnin Allagbé met déjà tout le monde d’accord

Prêté cette saison à Valenciennes, Saturnin Allagbé a disputé le weekend dernier ses premières minutes sous les couleurs du club de la ligue 2 française. Et le gardien de but béninois impressionne déjà son monde.

Impérial dans sa cage, Saturnin Allagbé a permis à Valenciennes d’engranger son premier point en ligue 2. Le portier béninois, prêté cette saison par Dijon, a gratifié le public valenciennois en réalisant des exploits de grandes classes lors du nul (0-0) face à Niort, samedi.

Peu mis à contribution globalement durant toute la rencontre, l’ancien dijonnais a réalisé quelques arrêts réflexes, de quoi satisfaire son nouvel entraîneur, Olivier Guégan.

Ce dernier n’a pas tardé d’ailleurs à le mentionner au micro de La Voix des Sports. « On a paré au plus pressé et il (Saturnin Allagbé) a plutôt bien intégré notre plan de jeu », a-t-il dit, d’emblée.

« Si je suis allé le (Saturnin Allagbé) chercher, c’est que je n’ai aucun doute pour la suite (…) Il a 28 ans, il vient de ligue 1, connaît bien la ligue 2. Il est calme, serein et dégage de la force à son poste », a ajouté le coach valenciennois.

Le quart de finaliste de la CAN 2019 a également convaincu ses nouveaux coéquipiers de club. En témoignent, les impressions du défenseur Emmanuel Ntim. « C’est quelqu’un de très concentré. Tout le monde a pu voir qu’il était bien dans son match, on sait qu’il va nous aider”, s’est-il confié, précisant que l’Écureuil connaît déjà leurs noms. Pour rappel, Saturnin Allagbé est prêté par Dijon à Valenciennes FC pour une saison