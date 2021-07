Super League: la justice déboute l’UEFA ; le Real, la Juve et le Barça jubilent

La justice a tranché ce vendredi en faveur du Real Madrid, de la Juve et du Barça, dans le différend qui oppose l’UEFA et les trois frondeurs de la Super League européenne. Une décision grandement saluée par ces géants du foot.

Le Real Madrid, le Barça et la Juventus sont totalement satisfaits de la décision de la justice qui a donné raison à ces trois clubs dans le litige qui les oppose à l’UEFA au sujet de la Super League européenne.

Dans un communiqué commun avec la Juventus et le Barça, le Real Madrid a savouré cette décision qui a ordonné « à l’UEFA de révoquer, avec effet immédiat, toutes ses actions contre les clubs fondateurs de la Super League européenne, y compris le dépôt définitif du dossier disciplinaire, procédure ouverte aux trois clubs susmentionnés et d’annuler les amendes et autres restrictions imposées aux neuf clubs fondateurs restants, comme condition pour qu’ils ne fassent pas l’objet de procédures disciplinaires de la part de l’UEFA ».

« (…) la justice soutient une nouvelle fois la position des promoteurs de la Super League européenne et rejette le recours formé par l’UEFA, confirmant son avertissement que le non-respect de cette résolution pourrait entraîner des sanctions financières et une responsabilité pénale. L’affaire sera analysée par la Cour de justice de l’Union européenne à Luxembourg, qui examinera la position de monopole que détient l’UEFA sur le football européen », ont indiqué les Merengues dans leur communiqué.

Le club madrilène, qui a toujours loué le bien-fondé de ce projet de ligue fermée, a une fois martelé sa volonté de « développer le projet de Super League européenne de manière constructive et solidaire, en prenant en compte les fans, les joueurs, les entraîneurs, les clubs, les ligues et les associations et fédérations nationales et internationales ».

« Nous sommes conscients que certains éléments de notre proposition doivent être revus et, bien sûr, améliorés par le dialogue et le consensus. Nous continuons de faire confiance à la réussite d’un projet qui sera toujours respectueux des réglementations de l’Union européenne », a conclu le communiqué.

Portée par 12 clubs européens, la Super League européenne est une compétition qui est conçue pour regrouper les meilleurs clubs d’Europe au sein d’une ligue fermée. Décriée par les fans et aussi par l’UEFA et la FIFA, elle a été suspendue après le retrait de neuf de ses membres fondateurs, dont les six clubs de Premier League engagés dans ce projet.