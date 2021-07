« Messi a joué avec moi et moi je n’ai pas joué avec Messi », Samuel Eto’o a encore fait parler son ego

Dans une récente interview, l’ancien attaquant camerounais, Samuel Eto’o, a perdu son sang-froid quand un journaliste lui a demandé ce que cela faisait de jouer aux côtés de Lionel Messi à Barcelone.

Samuel Eto’o avec son égo surdimensionné est et reste un grand admirateur de Lionel Messi qu’il a côtoyé à ses débuts au FC Barcelone en 2004 et qu’il encense chaque fois qu’il en a l’occasion. Mais, il y a néanmoins un « détail » qu’il ne peut concéder.

Dans une interview citée par le UK Mirror, Eto’o a été interrogé : « Vous parlez de Messi, que peut [Ansu Fati] apprendre de Messi ? Vous avez évidemment joué avec lui ». C’est à ce moment-là que le joueur de 40 ans a rétorqué : « Non. Il a joué avec moi ; c’est différent. Messi a joué avec moi. Je n’ai pas joué avec Messi. À mon époque, Messi jouait avec moi. C’est totalement différent. C’est totalement différent. »

Don’t tell Eto’O he played with Messi 😬



🎥 TikTok/roadto2022en pic.twitter.com/9eIsLIPqzd