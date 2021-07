Mercato: voici la somme que va toucher le Real Madrid sur le transfert d’Achraf Hakimi au PSG

La signature de l’international marocain, Achraf Hakimi, au PSG n’est plus qu’une question de temps. L’Inter va toucher le Jackpot pour son latéral droit. Mais, AS a expliqué ce jeudi 1er juillet 2021 que le Real Madrid va toucher un peu d’argent pour avoir formé le Marocain; une somme estimée à 2,1 millions d’euros.

L’un des feuilletons de ce mercato d’été va bientôt prendre fin. Après des semaines de négociations, le latéral droit de l’Inter, Achraf Hakimi, devrait s’engager avec le PSG dans les prochaines heures. Un transfert qui va rapporter la coquette somme de 60 millions d’euros au club italien. Une somme globale de 70 millions est évoquée par certains médias. Une opération qui fait les affaires des Nerazzurri, mais également de son ancien club, le Real Madrid.

En effet, AS nous explique ce jeudi matin que le club de la capitale espagnole va toucher un peu d’argent pour avoir formé le joueur marocain. C’est ce qu’on appelle le mécanisme de solidarité. Hakimi a évolué au sein du Real entre ses 12 et 19 ans. AS indique que les Merengues vont ainsi toucher 2,1 millions d’euros grâce au transfert d’Achraf à Paris.

Pour rappel, l’international marocain devrait passer sa visite médicale avec le PSG ce jeudi. L’officialisation de sa signature devrait intervenir juste dans les heures suivantes. Un sacré coup pour le PSG après avoir obtenu la signature du néerlandais Georginio Wijnaldum. Le mercato s’emballe à Paris.