Mercato: le PSG a fait une offre à Lionel Messi

Lionel Messi est depuis deux jours un joueur sans club, ce qui attise la convoitise des plus grands cadors européens, et en particulier celle du PSG. Selon les informations de AS ce vendredi 2 juillet 2021, le club francilien a transmis une offre à la Pulga.

Depuis deux jours déjà, Lionel Messi est officiellement sans club. Son contrat avec le FC Barcelone a expiré et l’attaquant argentin n’a toujours pas prolongé. Une situation que suivent de très près les cadors européens qui tentent d’attirer le sextuple ballon d’or. Le PSG serait même passé à l’attaque.

Selon les informations du journal As ce vendredi, confirmées par la rédaction de Foot mercato, le PSG continue de croire à la signature de Messi cet été. Tant qu’il n’a pas prolongé avec le club catalan, Paris ne baissera pas les bras. Le président parisien, Nasser Al-Khelaïfi, a même déjà transmis une offre à la Pulga, dont le père est toujours en contact avec les dirigeants parisiens.

Le feuilleton autour de Lionel Messi n’est donc pas prêt de prendre fin. Et si, ces derniers jours, le président du Barça, Joan Laporta, s’est montré très rassurant sur le fait que Messi allait continuer sa carrière au Barça, le PSG peut jouer un nouveau mauvais coup au club catalan, après le dossier Neymar.