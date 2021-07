Mercato: Jules Kounde rejette une offre en Premier League

Le joueur français de Séville, Jules Kounde, a rejeté une offre de transfert du club de Premier League, Tottenham, un coup dur pour le club qui poursuivait cet objectif pour la saison prochaine, rapporte Marca.

Le club de Liga, Séville, espère vendre son défenseur central très apprécié, Jules Kounde, cet été dans le but de collecter des fonds et d’aider à financer sa campagne de recrutement en prélude à la prochaine saison. Tottenham a été très intéressé par le joueur français et aurait été disposé à offrir 30 millions d’euros en plus de Davinson Sanchez en guise de makeweight.

Cependant, il est maintenant apparu, selon Marca, que Kounde a refusé l’opportunité de discuter même d’un transfert avec Tottenham et préférerait passer une autre saison avec Séville. Koundé a une clause libératoire de 80 millions d’euros, mais Séville sait qu’il est peu probable qu’il valle ce coût sur ce marché.

Le joueur de 22 ans n’est pas encore de retour à l’entraînement de pré-saison après la campagne de la France à l’Euro 2020, mais Séville pourrait avoir du mal à décharger le jeune cet été. Koundé a terminé la campagne 2020/21 en tant que défenseur central le mieux noté de la Liga (7,01) et de l’équipe de la saison.