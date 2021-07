Finale Copa: « Ce sera comme un combat de boxe », Marquinhos prévient les argentins

Dans la nuit de samedi à dimanche, le Brésil va défier l’Argentine en finale de la Copa America. Présent en conférence de presse ce jeudi 8 juillet 2021, le défenseur central auriverde, Marquinhos (27 ans, 58 sélections et 3 buts), a prévenu du combat à venir contre les Argentins.

Les Fans de football vont vivre deux finales de rêve le même week-end. En effet, l’Angleterre et l’Italie s’affronteront à Wembley le dimanche prochain pour déterminer qui succédera au Portugal sur le toit de l’Europe. Mais avant ce choc prometteur, les férus du ballon rond auront droit à un derby de l’Amérique latine entre l’Argentine et le Brésil en finale de la Copa dans la nuit du samedi au dimanche prochains.

Un match qui promet d’être rude pour les argentins, à en croire le défenseur central auriverde, Marquinhos. Le parisien présent en conférence de presse ce jeudi met en garde les argentins avant le match.

« Ce sera comme un combat de boxe, on va les attaquer et eux aussi. Le vainqueur sera celui qui va commettre le moins d’erreurs, ça se jouera sur des détails. C’est le genre de match qu’on aime, un grand match, et nous avons hâte de le jouer. Nous connaissons leurs qualités, nous avons analysé leurs points forts et leurs points faibles, mais dans une finale, beaucoup de choses passent par le mental », a estimé le joueur du Paris Saint-Germain.

Ce match s’annonce explosif, pour le plus grand bonheur des amoureux du foot. De plus, après 3 finales de Copa perdues, le sextuple ballon d’or, Lionel Messi, très en forme depuis le début de la compétition, sera certainement prêt à tout endurer pour décrocher enfin un titre avec sa sélection.