Euro: le classement des buteurs avant les demi-finales

Les demi-finales de l’Euro débutent ce mardi 6 juillet 2020, avec un choc entre l’Italie et l’Espagne. En attendant de pouvoir profiter de ce match qui s’annonce explosif, nous vous proposons le classement des meilleurs buteurs à ce stade de la compétition.

Contre toute attente, l’Euro 2020, malgré l’épidémie du coronavirus, a été plutôt prolifique en termes de buts. Plusieurs joueurs de la compétition ont inscrit au moins trois buts. Mais, ce classement est toujours dominé par le portugais, Cristiano Ronaldo, auteur de 5 buts et une passe décisive. Éliminé en huitième de finale, le quintuple ballon d’or a été rejoint par Patrick Schick, la surprise, lui aussi éliminé en quart.

Juste derrière ce duo de tête, on retrouve Romelu Lukaku, Karim Benzema et Forsberg, qui ont inscrit chacun 3 buts. Mais les joueurs sont déjà éliminés de la compétition. Avec un réveil brutal sur ses deux derniers matchs, le prince Harry Kane compte désormais 3 buts dans le tournoi et est toujours en course pour le titre avec l’Angleterre.

Le 10 des meilleurs buteurs de l’euro 2020: